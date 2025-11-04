Cronaca Puglia

Minacce verso l'ex compagna: arrestato 26enne nel Gargano

L'uomo, originario di San Nicandro Garganico, avrebbe cominciato a perseguitare la sua ex dopo la fine della loro relazione.

Nuovo episodio di violenza nel Gargano: una donna ha denunciato il suo ex compagno ai Carabinieri dopo una serie di minacce e vessazioni subite.

L’uomo, un 26enne di San Nicandro Garganico, non era rassegnato dalla fine della loro relazione e ha cominciato a perseguitare la donna con messaggi intimidatori e violenza psicologica.

Dopo la denuncia, l’uomo è stato arrestato dai Carabinieri con l’accusa di rapina, atti persecutori e danneggiamento; il provvedimento è stato disposto dal gip del Tribunale di Foggia su richiesta della procura.

Nonostante le indagini siano ancora nelle fasi preliminari, il 26enne è ora agli arresti domiciliari a causa dei gravi indizi di colpevolezza.

