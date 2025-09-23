Sport Capitanata

Mille euro al mese: la gestione dello Zaccheria di Foggia all’Heraclea

Redazione23 Settembre 2025
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Mille euro al mese: la gestione dello Zaccheria di Foggia all’Heraclea

Il Foggia sarà ospite dell’Heraclea allo Zaccheria: questa è l’incredibile situazione dopo l’apertura delle buste sulla gestione dello Zaccheria.

All’ASD Heraclea Calcio, unica concorrente al bando, la gestione “ponte” dello Stadio Zaccheria

L’ A.S.D Heraclea Calcio si è aggiudicata la gara per l’affidamento in concessione “ponte”, biennale, del servizio di gestione per manifestazioni sportive e grandi eventi dello stadio comunale ‘Pino Zaccheria’.

È stata l’unica partecipante alla procedura telematica aperta indetta dall’Amministrazione Comunale, con termine di caricamento delle offerte scaduto alle 24:00 di ieri.

Oggi, 23 settembre, alle ore 11.10 si è riunita la commissione presieduta dal Dirigente ing. Tullio Daniele Mendolicchio, che ha verificato la correttezza formale della documentazione presentata e il possesso dei requisiti richiesti da parte dell’unico operatore concorrente.

Il ribasso offerto è del 90,612 per cento, corrispondente all’importo biennale di 24mila 1,25 euro.

In ottemperanza alle specifiche del bando di gara, permarrà per il campionato 2025-26 in corso, e per il successivo 2026-27, l’obbligo del nuovo gestore di far disputare tutte le ufficiali casalinghe del Foggia Calcio 1920 in base all’autorizzazione all’uso fornita dal Comune di Foggia all’atto dell’iscrizione al campionato.

Redazione23 Settembre 2025
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]