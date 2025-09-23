[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Mille euro al mese: la gestione dello Zaccheria di Foggia all’Heraclea

Il Foggia sarà ospite dell’Heraclea allo Zaccheria: questa è l’incredibile situazione dopo l’apertura delle buste sulla gestione dello Zaccheria.

All’ASD Heraclea Calcio, unica concorrente al bando, la gestione “ponte” dello Stadio Zaccheria

L’ A.S.D Heraclea Calcio si è aggiudicata la gara per l’affidamento in concessione “ponte”, biennale, del servizio di gestione per manifestazioni sportive e grandi eventi dello stadio comunale ‘Pino Zaccheria’.

È stata l’unica partecipante alla procedura telematica aperta indetta dall’Amministrazione Comunale, con termine di caricamento delle offerte scaduto alle 24:00 di ieri.

Oggi, 23 settembre, alle ore 11.10 si è riunita la commissione presieduta dal Dirigente ing. Tullio Daniele Mendolicchio, che ha verificato la correttezza formale della documentazione presentata e il possesso dei requisiti richiesti da parte dell’unico operatore concorrente.

Il ribasso offerto è del 90,612 per cento, corrispondente all’importo biennale di 24mila 1,25 euro.

In ottemperanza alle specifiche del bando di gara, permarrà per il campionato 2025-26 in corso, e per il successivo 2026-27, l’obbligo del nuovo gestore di far disputare tutte le ufficiali casalinghe del Foggia Calcio 1920 in base all’autorizzazione all’uso fornita dal Comune di Foggia all’atto dell’iscrizione al campionato.