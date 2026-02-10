Milano-Cortina 2026, short track: l’Italia conquista l’oro nella staffetta mista

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Elisa Confortola, Arianna Fontana, Pietro Sighel e Thomas Nadalini regalano agli azzurri un trionfo storico dopo l’argento di quattro anni fa: è la 10ª medaglia complessiva per l’Italia

L’Italia festeggia il secondo oro alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 grazie alla staffetta mista di short track. L’eliminazione sorprendente dell’Olanda, che poi avrebbe stabilito il record olimpico nella finale B (non valida per il podio), ha aperto una grande opportunità che i nostri atleti hanno saputo sfruttare appieno.

Elisa Confortola, Arianna Fontana, Pietro Sighel e Thomas Nadalini hanno dominato la gara con strategia e determinazione, chiudendo con il tempo di 2:39.019. Per Arianna Fontana si tratta della 12ª medaglia olimpica, consolidando ulteriormente il suo posto nella storia dello sport italiano.

Gli azzurri avevano gestito al meglio le energie già nei quarti di finale, chiudendo secondi dietro l’Olanda e affrontandola nuovamente in semifinale. La caduta delle atlete olandesi ha condannato la squadra alla finale B, dove hanno comunque stabilito il record olimpico, lasciando agli italiani la strada libera verso l’oro.

Nella finalissima, dopo una fase iniziale di studio dietro la Cina, Arianna Fontana ha dato il via all’accelerazione decisiva nel terzultimo cambio, portando il quartetto azzurro a staccare tutti gli avversari. L’Italia ha così tagliato il traguardo in prima posizione, festeggiando anche l’assenza dell’infortunata Martina Valcepina. Argento al Canada, bronzo al Belgio, mentre l’Olanda resta a mani vuote nonostante il caloroso sostegno dei tifosi.

Con questo successo, Fontana rafforza il suo record come atleta olimpica invernale più premiata d’Italia, avvicinandosi al primato assoluto di medaglie italiane detenuto dal fiorettista Edoardo Mangiarotti.