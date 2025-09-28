Milan Club Manfredonia “non chiudete l’aeroporto di Foggia, trasferta in aereo annullata per 40 persone”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Il Milan Club di Manfredonia è uno dei Milan Club più attivi della Puglia con centinaia di iscritti. Il Club ogni domenica organizza trasferte per i propri iscritti. Da tempo aveva sottoscritto una partnership con Lumiwings per dei voli Foggia – Milano per portare i propri tifosi a San Siro. Il club sarebbe dovuto partire da Foggia per l’importante partita di oggi contro il Napoli. Ma qualche ora fa la sorpresa. Vengono informati della cancellazione del volo di oggi. Il Presidente scrive “Viviamo in una provincia difficile,dove programmare e crescere sembrano tante volte montagne impossibili da scalare….noi avevamo lavorato tanto per raggiungere quest’obiettivo arrivando a portare su più di 40 passeggeri per Milan-Napoli….e poi una mail alle 18:30 comunica che domani da Foggia non ci sarà nessun volo….

In fretta e furia abbiamo organizzato una trasferta diversa…fatta dí pulmini 9 posti e tanta voglia di tifare Milan…noi domani allo stadio ci saremo comunque…come sempre….ma chiediamo a tutta la politica locale e regionale di dare delle risposte certe…perché noi siamo un gruppo di amici sognatori che crede in questo sogno…ma una provincia come Foggia non può non avere un aeroporto con almeno dei collegamenti base….

NON BLOCCATE IL NOSTRO AEROPORTO ❤️🖤”