Michelle Hunziker ha un nuovo amore: sarebbe Giulio Berruti, ex di Maria Elena Boschi

Secondo le ultime indiscrezioni di gossip, Michelle Hunziker avrebbe iniziato una nuova frequentazione con l’attore Giulio Berruti, noto anche per la sua passata relazione con la politica Maria Elena Boschi. La presunta storia sarebbe nata da poco, ma sta già attirando grande curiosità nel mondo dello spettacolo.

L’incontro a Roma e il weekend romantico in Toscana

Stando alle indiscrezioni riportate dal settimanale Oggi, la scintilla tra Michelle Hunziker e Giulio Berruti sarebbe scoccata a Roma qualche settimana fa. I due si sarebbero conosciuti quasi per caso e, dopo un primo incontro, avrebbero deciso di vedersi per una cena.

Da quel momento sarebbe iniziata una frequentazione che, secondo alcuni testimoni, avrebbe già portato la coppia fuori città. I due sarebbero stati avvistati durante un weekend alle Terme di Saturnia, in Toscana.

Chi li avrebbe incrociati racconta di una coppia molto affiatata: sorrisi, lunghe passeggiate e grande complicità, pur cercando di mantenere una certa discrezione lontano dai riflettori.

Chi è Giulio Berruti

Giulio Berruti, 41 anni, è un attore e odontoiatra italiano. Nel corso della sua carriera ha recitato in diverse fiction televisive di successo come La figlia di Elisa – Ritorno a Rivombrosa, Il falco e la colomba e Sangue caldo.

Negli ultimi anni è stato spesso al centro delle cronache rosa soprattutto per la sua lunga relazione con Maria Elena Boschi, durata diversi anni e terminata solo recentemente.

La situazione sentimentale di Michelle Hunziker

Per Michelle Hunziker questa nuova conoscenza arriverebbe dopo un periodo di cambiamenti nella vita privata. La conduttrice aveva recentemente concluso una relazione con l’imprenditore Alessandro Carollo e, secondo alcune voci di gossip, anche un flirt con Nino Tronchetti Provera.

Nonostante le storie finite, Hunziker mantiene ottimi rapporti con i suoi ex mariti, il cantante Eros Ramazzotti e l’imprenditore Tomaso Trussardi.

Il ritorno in tv

Nel frattempo la conduttrice si prepara a tornare in televisione con il programma Karaoke su Mediaset. Proprio mentre si avvicina questa nuova stagione televisiva, le indiscrezioni sulla sua vita sentimentale continuano ad attirare l’attenzione del pubblico.

Per ora nessuna conferma ufficiale è arrivata dai diretti interessati. Resta quindi da capire se Michelle Hunziker e Giulio Berruti decideranno di uscire allo scoperto oppure mantenere il massimo riserbo su quella che, almeno per il momento, sembra essere una nuova e promettente frequentazione.