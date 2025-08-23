[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Michele Zarrillo è l’ospite della Festa Patronale di Manfredonia

ORA E UFFICIALE!

Dopo tanta attesa, simpatiche ipotesi e frizzante curiosita, il Presidente e il Comitato sono lieti di annunciare che…



Per i festeggiamenti del 31 agosto in onore di Maria SS di Siponto, sul palco si esibira un grande artista della musica italiana: MICHELE ZARRILLO

Una voce che attraversa il tempo, capace di emozionare con eleganza e intensita.



Preparatevi a una serata ricca di emozioni, ricordi e buona musica



Ci vediamo in Piazza!