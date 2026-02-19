[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Michele Emiliano in Giunta a Foggia?

Notizia di Vincenzo D’Errico per FoggiaReporter

FOGGIA – Prende quota l’indiscrezione su un possibile ingresso di Michele Emiliano nella Giunta comunale di Foggia con il ruolo di assessore. Secondo voci non confermate l’arrivo di Emiliano a Foggia avrebbe come conseguenza il ritorno a Bari dell’attuale assessore ai Lavori pubblici, Giuseppe Galasso, al fianco del neo governatore Antonio Decaro, con cui aveva già collaborato durante il mandato da sindaco di Bari.

Non sarebbe la prima esperienza amministrativa “di passaggio” per Emiliano: nel 2014, da sindaco uscente di Bari, fu nominato assessore alla Sicurezza a San Severo dall’allora sindaco Francesco Miglio, incarico poi lasciato dopo l’elezione a governatore. Anche questa volta l’eventuale approdo a Foggia avrebbe carattere “pro tempore”. L’orizzonte politico dell’ex magistrato resterebbe infatti il Parlamento, con una candidatura attesa il prossimo anno nell’ambito di un’intesa raggiunta con la segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein, che avrebbe escluso una nuova corsa al Consiglio regionale.