“Mi ha seguita fino al market”: paura nel Quartiere Ferrovia di Foggia, segnalazione di donne pedinate

Una nuova segnalazione, arrivata in privato al gruppo Difendiamo il Quartiere Ferrovia, riporta un episodio che sta generando preoccupazione tra alcune residenti del Quartiere Ferrovia di Foggia, già teatro di degrado ed episodi di violenza. La raccontiamo con la massima cautela e senza alcuna intenzione di alimentare allarmismi: l’obiettivo è uno solo, prevenire e fare in modo che chi di dovere possa verificare e intervenire.

Secondo quanto riferito da una cittadina, un ragazzo extracomunitario “molto magro” con “una giacca marroncino chiaro” avrebbe seguito più volte delle donne nella zona. Il racconto, in particolare, descrive una dinamica che – se confermata – merita attenzione immediata: “C’è un ragazzo extracomunitario con una giacca marroncino chiaro e molto magro – racconta la residente – che segue le donne nel quartiere Ferrovia. Oggi mi è capitato un’altra volta di essere seguita da questo soggetto e mi sono rifugiata in un market dove è entrato ha provato a farmi delle avance, al mio rifiuto lui è uscito ed è rimasto fuori dal market per circa 30 minuti, fin quando non ha visto la polizia locale. Non si può scendere neanche a fare la spesa in tranquillità”.

La donna spiega di essersi sentita costretta a cambiare percorso e a cercare riparo in un esercizio commerciale, come spesso si consiglia di fare in situazioni simili. Nel racconto, l’arrivo o anche solo la vista della pattuglia della Polizia Locale avrebbe determinato l’allontanamento del soggetto.

In casi del genere, è fondamentale non minimizzare. Anche quando non c’è un reato evidente o immediatamente contestabile, la percezione di minaccia e la reiterazione di comportamenti invasivi incidono sulla libertà di movimento e sul senso di sicurezza, soprattutto di chi è più esposto. Per questo, chiediamo alle autorità competenti di verificare quanto segnalato, anche attraverso eventuali riscontri con le telecamere presenti in zona e un’attenzione mirata nelle fasce orarie indicate.

Ai cittadini, e in particolare alle donne che vivono o attraversano quotidianamente il quartiere, l’invito è a mantenere alta la prudenza: se si ha la sensazione di essere seguiti, è importante entrare in un luogo pubblico, chiedere aiuto e contattare subito le forze dell’ordine. Le segnalazioni più sono precise (orario, via, direzione, descrizione), più diventano utili per eventuali controlli e identificazioni.

Noi continueremo a dare voce ai residenti e a raccogliere segnalazioni circostanziate, trasmettendole formalmente alle autorità competenti quando necessario. La sicurezza non è un tema di “sensazioni”: è un diritto quotidiano. E nessuno dovrebbe avere paura anche solo di andare a fare la spesa.