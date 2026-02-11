Meteo

Meteo weekend: le novità per San Valentino

Redazione11 Febbraio 2026
white clouds in blue sky
Photo by Rod Long on Unsplash
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Meteo weekend: le novità per San Valentino

Il Ciclone di San Valentino sarà già presente alle prime luci di Sabato 14 Febbraio in prossimità della Sardegna e, nel corso della giornata, muoverà verso levante, attraversando inizialmente le regioni centrali per poi raggiungere, entro sera, quelle meridionali.
Per questo motivo ci attende una giornata all’insegna del maltempo, che colpirà soprattutto il Nord-Est e gran parte del Centro-Sud: sono previste piogge intense, in particolare tra Campania Calabria, mentre sul resto del Paese i fenomeni risulteranno più deboli e irregolari.

Lo scrive IlMeteo.it

Domenica 15 Febbraio vedrà un tempo via via più soleggiato al Nord e lungo il versante tirrenico del Centro. Tuttavia, i venti freddi di Bora e Grecale si intensificheranno ulteriormente lungo il versante adriatico centrale e su gran parte del Sud, dove il tempo continuerà a mostrarsi instabile, con piovaschi sparsi e alcune nevicate sui rilievi del Centro fino a quote di 8/900 metri e a quote più elevate su quelli meridionali.

Redazione11 Febbraio 2026
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]
© Copyright 2026, Tutti i diritti riservati  |  Powered by Know K. Srl -- Stock Photos provided by our partner Depositphotos ©SIPOMEDIA ADV SRLS P.IVA 04409080712 www.sipomedia.it - Testata Giornalistica reg. n. 7/07, Trib di Foggia in data 24.04.07 - Direttore: Luca Pernice redazione@ilsipontino.net©