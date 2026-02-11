[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Meteo weekend: le novità per San Valentino

Il Ciclone di San Valentino sarà già presente alle prime luci di Sabato 14 Febbraio in prossimità della Sardegna e, nel corso della giornata, muoverà verso levante, attraversando inizialmente le regioni centrali per poi raggiungere, entro sera, quelle meridionali.

Per questo motivo ci attende una giornata all’insegna del maltempo, che colpirà soprattutto il Nord-Est e gran parte del Centro-Sud: sono previste piogge intense, in particolare tra Campania e Calabria, mentre sul resto del Paese i fenomeni risulteranno più deboli e irregolari.

Lo scrive IlMeteo.it

Domenica 15 Febbraio vedrà un tempo via via più soleggiato al Nord e lungo il versante tirrenico del Centro. Tuttavia, i venti freddi di Bora e Grecale si intensificheranno ulteriormente lungo il versante adriatico centrale e su gran parte del Sud, dove il tempo continuerà a mostrarsi instabile, con piovaschi sparsi e alcune nevicate sui rilievi del Centro fino a quote di 8/900 metri e a quote più elevate su quelli meridionali.