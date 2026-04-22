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Meteo weekend 25-26 aprile: le ultime

Nel prossimo weekend a dominare la scena sarà un vasto anticiclone. Lo scrive IlMeteo.it

Per il weekend festivo che sarà aperto dalla Festa della Liberazione (Sabato 25 Aprile), avremo un’egemonia pressoché assoluta dell’alta pressione, ma non si tratterà di una struttura anticiclonica monotona: assisteremo infatti ad una sorta di sinergia tra l’Anticiclone delle Azzorre e quello sub-tropicale africano.

La particolarità risiede proprio nell’origine dell’alta pressione: se inizialmente sarà l’Anticiclone delle Azzorre ad espandersi dall’Oceano Atlantico verso il Mediterraneo, garantendo stabilità e aria mite e gradevole, entro Domenica 26 Aprile sarà una componente più calda a farsi strada verso il mare nostrum, ovvero l’Anticiclone Africano