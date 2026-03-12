Meteo
Meteo, un po’ di freddo a ovest. Sopra la media sull’Adriatico
Sul finire di questa settimana il freddo si farà sentire su alcune aree del nostro Continente secondo MeteoLive.
In Italia da sabato dovrebbe intervenire una forte fase di maltempo ad iniziare dal centro-nord, ma le temperature non dovrebbero scendere molto, 2-3° sotto media (al massimo) sul settore di nord-ovest.
Anche nelle giornate successive la nostra Penisola dovrebbe essere risparmiata da ritorni di freddo tardivo, anche se il mese di aprile spesso regala sorprese.