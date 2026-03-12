Meteo

Meteo, un po’ di freddo a ovest. Sopra la media sull’Adriatico

Redazione12 Marzo 2026
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Meteo, un po’ di freddo a ovest. Sopra la media sull’Adriatico

Sul finire di questa settimana il freddo si farà sentire su alcune aree del nostro Continente secondo MeteoLive.

In Italia da sabato dovrebbe intervenire una forte fase di maltempo ad iniziare dal centro-nord, ma le temperature non dovrebbero scendere molto, 2-3° sotto media (al massimo) sul settore di nord-ovest.

Anche nelle giornate successive la nostra Penisola dovrebbe essere risparmiata da ritorni di freddo tardivo, anche se il mese di aprile spesso regala sorprese.

Redazione12 Marzo 2026
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]
© Copyright 2026, Tutti i diritti riservati  |  Powered by Know K. Srl -- Stock Photos provided by our partner Depositphotos ©SIPOMEDIA ADV SRLS P.IVA 04409080712 www.sipomedia.it - Testata Giornalistica reg. n. 7/07, Trib di Foggia in data 24.04.07 - Direttore: Luca Pernice redazione@ilsipontino.net©