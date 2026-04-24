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Meteo, ultimo colpo di coda freddo?

Secondo MeteoLive, il 28 aprile e il Ponte del Primo Maggio, il nostro Paese vivrà nuovamente una fase instabile su diverse regioni, retaggio delle correnti nord-orientali in discesa dall’Artico. Si tratterà di un’instabilità non organizzata, con temporali sparsi e rovesci pomeridiani più probabili sulle aree interne e montuose, sul nord-est e lungo il medio Adriatico. Le temperature oscilleranno su valori leggermente inferiori alla media, con aria fresca che manterrà un tono primaverile vivace ma non freddo.

A partire dal Primo Maggio ancora tempo instabile a tratti con situazioni temporalesche sparse ma in un contesto anche favorevoli a diversi momenti soleggiati.