Meteo, temperature in aumento

Proprio con l’avvio di Dicembre, che apre ufficialmente la porta all’Inverno meteorologico, l’atmosfera ci sorprende con un cambiamento di rotta rispetto ai giorni scorsi spiegato da IlMeteo.it.

Niente più freddo intenso, ora cambia tutto. Il motivo è l’arrivo di correnti più miti (e molto umide) di origine oceanica, che già da Domenica 30 Novembre stanno interessando gran parte del Paese.

L’ingresso di un fronte perturbato ha portato con sé cieli coperti e un fitto tappeto di nubi che ha trattenuto il calore assorbito durante il giorno, impedendogli di disperdersi nell’atmosfera. Risultato? Un netto e diffuso aumento delle temperature minime.

Verso il prossimo weekend, tuttavia, non è escluso che lo scenario possa cambiare nuovamente. Un graduale aumento della pressione, soprattutto al Nord, favorirà il ritorno di schiarite più ampie e decise. E se il sole tornerà a dominare, le temperature potrebbero tornare a scendere durante le ore notturne.