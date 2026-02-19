[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Meteo, svolta tra sabato e domenica

Riecco il sole! Dopo settimane dominate da perturbazioni atlantiche, piogge insistenti e cieli imbronciati, l’Italia si prepara a vivere un weekend decisamente più stabile grazie al ritorno dell’Anticiclone delle Azzorre, pronto ad espandersi sul bacino del Mediterraneo, favorendo un generale miglioramento del tempo.



Lo scrive IlMeteo.it

I primi ed evidenti segnali di un ritorno alla stabilità atmosferica si noteranno già dalla giornata di Sabato 21 Febbraio che vedrà un aumento della pressione, seppur con una lieve nota di incertezza legata all’afflusso di deboli infiltrazioni di aria fredda in quota: queste correnti potranno favorire la formazione di annuvolamenti, soprattutto al Centro-Nord e lungo il versante adriatico del Paese. Tuttavia, si tratterà di nubi irregolari, non foriere di precipitazioni significative.

La presenza dell’aria fredda in quota un pochino sulle temperature: oltre a minime frizzanti al primo mattino, specie al Nord e nelle vallate interne del Centro, si osserverà un temporaneo e lieve calo anche nei valori massimi.

In definitiva, possiamo dire che sarà un Sabato orientato al miglioramento.

Domenica 22 Febbraio: il consolidamento dell’alta pressione

Ma la vera svolta si re gistrerà tuttavia Domenica 22 Febbraio quando l’alta pressione si consoliderà ulteriormente, garantendo un sole diffuso e condizioni stabili praticamente ovunque. Solo sulle Alpi, in particolare sui rilievi di confine, potranno addensarsi nubi più compatte, con la possibilità anche di qualche breve fioccata.