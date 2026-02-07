Meteo

Meteo San Valentino, le prime ipotesi

Redazione7 Febbraio 2026
snow covered ground during daytime
Photo by Erik Mclean on Unsplash
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Meteo San Valentino, le prime ipotesi

Ad una settimana da San Valentino IlMeteo.it prova ad imbastire le prime ipotesi per il giorno degli innamorati.

Le prime proiezioni parlano di una svolta meteo: dalla serata di Sabato 14 Febbraio (San Valentino) una massa d’aria di origine artico-marittima, proveniente direttamente dalla Scandinavia, potrebbe iniziare a scivolare verso sud, con destinazione finale il Mediterraneo, segnando il primo passo di quello che potrebbe configurarsi come un vero e proprio assalto invernale.

Il clou di questo cambiamento si manifesterebbe tra Domenica 15 e Lunedì 16 febbraio. In questo lasso di tempo, la discesa del freddo scandinavo favorirebbe la formazione di un vortice nel cuore del Mediterraneo. Questa bassa pressione agirebbe come un perno, richiamando aria gelida e distribuendo maltempo su larga scala in Italia ma non solo.

Redazione7 Febbraio 2026
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]
© Copyright 2026, Tutti i diritti riservati  |  Powered by Know K. Srl -- Stock Photos provided by our partner Depositphotos ©SIPOMEDIA ADV SRLS P.IVA 04409080712 www.sipomedia.it - Testata Giornalistica reg. n. 7/07, Trib di Foggia in data 24.04.07 - Direttore: Luca Pernice redazione@ilsipontino.net©