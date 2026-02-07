Meteo San Valentino, le prime ipotesi
Ad una settimana da San Valentino IlMeteo.it prova ad imbastire le prime ipotesi per il giorno degli innamorati.
Le prime proiezioni parlano di una svolta meteo: dalla serata di Sabato 14 Febbraio (San Valentino) una massa d’aria di origine artico-marittima, proveniente direttamente dalla Scandinavia, potrebbe iniziare a scivolare verso sud, con destinazione finale il Mediterraneo, segnando il primo passo di quello che potrebbe configurarsi come un vero e proprio assalto invernale.
Il clou di questo cambiamento si manifesterebbe tra Domenica 15 e Lunedì 16 febbraio. In questo lasso di tempo, la discesa del freddo scandinavo favorirebbe la formazione di un vortice nel cuore del Mediterraneo. Questa bassa pressione agirebbe come un perno, richiamando aria gelida e distribuendo maltempo su larga scala in Italia ma non solo.