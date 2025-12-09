Meteo

Redazione9 Dicembre 2025
Meteo, quanto durerà l’anticiclone?

Secondo IlMeteo.it, senza troppi giri di parole, nei prossimi giorni saremo avvolti da un super anticiclone: vivremo una lunga parentesi dominata da una totale stabilità atmosferica, da Nord a Sud, con cieli spesso sereni e condizioni climatiche anomale per il periodo.
Le giornate più miti e soleggiate si registreranno al Sud e sulle due Isole Maggiori dove vivremo un contesto quasi da inizio Primavera, con temperature che potrebbero salire addirittura fino alla soglia dei 20°C.

Quanto durerà?

Secondo il noto sito meteo, il super anticiclone durerà quanto meno per tutta la settimana. Per osservare un cambiamento del tempo bisognerà probabilmente attendere l’inizio della prossima settimana, quando l’alta pressione dovrebbe perdere di energia, lasciando strada libera all’arrivo di un vortice ciclonico che potrebbe tuttavia colpire soprattutto le regioni del Sud e parte del Centro.

