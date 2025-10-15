[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Meteo Puglia, domani torna la pioggia

Si indebolisce l’alta pressione ed il maltempo torna a colpire il meridione: domani sarà la volta della Puglia.

Nella giornata di oggi rovesci intensi con rischio di nubifragi saranno possibili sulla Sardegna orientale. Temporali intensi agiranno nel braccio di mare compreso tra la Sicilia e la Sardegna. Piogge molto intense interverranno anche sulla Calabria Ionica e sul nord della Sicilia. Sul resto d’Italia piogge praticamente assenti a parte sporadici piovaschi tra la Campania e la Lucania. Temperature in calo stante il concorso di venti orientali.

Domani, invece, piogge intense anche tra la Calabria Ionica, il Golfo di Taranto e il Salento, anche qui con rischio di nubifragi ed alluvioni lampo. Rovesci anche tra Molise, Puglia, Lucania e Sicilia. Sul resto d’Italia tempo asciutto. Ulteriore calo delle temperature.