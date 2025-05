Meteo Puglia: anticiclone latitante

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

👉🏼ANTICICLONE LATITANTE: IMPAZZANO LE CORRENTI ATLANTICHE SUL MEDITERRANEO.

🌧️ Nessuno ne sente la mancanza, negli anni passati aveva già cotto giorni se non settimane. L’Anticiclone Africano quest’anno ci regala una tregua che Maggio ha fortificato. La valle del Rodano è una frontiera “sfondata” alle correnti atlantiche e minimi depressionari come se non ci fosse un domani. Tanta pioggia sul nord Italia, poco caldo sul sud Italia, e pioggia in arrivo sulla Puglia.

🌧️ Neanche il week-end verrà risparmiato, con l’arrivo di pioggie e temporali su buona parte della regione. Le prime vere incursioni sulle spiagge pugliesi fuori stagione quest’anno devono attendere Giugno, ma non prima del 4.

Tra scontenti e contenti nella sostanza, a nessuno credo manchi l’afa opprimente dell’Anticiclone Africano, che prima o poi verrà: tra scontenti e contenti. 😉

Erasmo Solombrino

Meteopuglia in Foto

