Meteo prossima settimana: scoppia la primavera

Dopo tanta pioggia e maltempo è in arrivo sull’Italia una fase soleggiata e con temperature in aumento. Le ultime incertezze al sud si consumeranno nella giornata di sabato, mentre tra domenica 22 e mercoledi 25 febbraio il tempo si prevede stabile e soleggiato praticamente ovunque.

Lo scrive MeteoLive.

Le anomalie termiche saranno notevoli sia a livello italico che europeo. Per ciò che concerne il nostro Paese si stimano anomalie al rialzo comprese tra 3 e 5°, fino a 6° in prossimità del centro Europa.

Fino a mercoledi 25 febbraio avremo tempo stabile ovunque ed assenza di fenomeni. Da giovedi 26 si paleserà un flusso di correnti umide meridionali che riporterà un po’ di pioggia limitatamente alle regioni settentrionali (Liguria ed arco alpino centro-orientale in primis). Sul resto d’Italia continuerà invece un clima nel complesso asciutto e molto mite.