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Meteo Primo Maggio: prime indicazioni

Ci sono aggiornamenti e novità per il Ponte del Primo Maggio secondo IlMeteo.it.

Una goccia fredda in discesa dal Nord Europa si isolerà verosimilmente sul medio e basso Adriatico, dando il via ad una fase decisamente dinamica e anche fredda per il periodo.

La fase clou è attesa proprio da Venerdì 1 Maggio quando la “goccia” dovrebbe scendere di latitudine, posizionandosi sul nostro Paese. Rischia di essere una giornata caratterizzata da temporali, specialmente sul versante adriatico e al Sud, con piogge diffuse e rovesci intensi. Visti i forti contrasti tra masse d’aria diverse non escludiamo la possibilità di locali grandinate; da ricordare, inoltre, l’imprevedibilità a così lunga distanza del percorso della goccia: il maltempo, dunque, potrebbe anche interessare molte più regioni.

Il passaggio di questa bolla fredda in quota provocherà anche un sensibile calo termico su buona parte del Paese.