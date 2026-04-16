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Meteo, potrebbe tornare il freddo?

Potrebbero davvero tornare freddo e maltempo?

Gran parte dei modelli prevede uno sbilanciamento dell’anticiclone verso il nord del Continente dal 20 aprile in poi. Questo esporrà l’Europa centrale e mediterranea all’inserimento di un vortice freddo, associato ad un generale e significativo calo termico, oltre che a risvolti perturbati, soprattutto sulle nostre regioni nord-orientali e del medio Adriatico.

Lo scrive Alessio Grosso di MeteoLive.

Cosa accadrà in sintesi?

dal 19 aprile primi temporali al nord a segnalare una nuova fase del tempo con una recrudescenza fredda ed instabile che potrebbe prendere piede dal 20 al 23 aprile. Naturalmente si tratta per ora di proiezioni ma l’attendibilità media è del 60%.