Redazione4 Marzo 2026
Foto Bruno Mondelli
Meteo oggi e domani: scirocco in rinforzo, risveglio con nebbia

Gli ultimi dati a nostra disposizione confermano il rinforzo di un vasto campo anticiclonico sull’Europa centro-settentrionale, che potrebbe insistere per almeno 7-10 giorni, dando vita a una tipica configurazione di blocco della circolazione atmosferica. 

Per oggi temperature sempre miti per il periodo, con punte localmente oltre 20 gradi sulla Sardegna occidentale, complici i venti di Scirocco che soffieranno con raffiche fino a 50-60 Km/h e cieli lattiginosi.

Anche domani risveglio con nebbie sulle regioni del medio e basso Adriatico, ma in dissolvimento col passar delle ore. Temperature massime stazionarie o in lieve aumento, per lo più comprese tra 15 e 20 gradi, con punte localmente oltre nelle Isole. 

