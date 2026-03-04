Meteo oggi e domani: scirocco in rinforzo, risveglio con nebbia
Meteo oggi e domani: scirocco in rinforzo, risveglio con nebbia
Gli ultimi dati a nostra disposizione confermano il rinforzo di un vasto campo anticiclonico sull’Europa centro-settentrionale, che potrebbe insistere per almeno 7-10 giorni, dando vita a una tipica configurazione di blocco della circolazione atmosferica.
Lo scrive Meteo.it
Per oggi temperature sempre miti per il periodo, con punte localmente oltre 20 gradi sulla Sardegna occidentale, complici i venti di Scirocco che soffieranno con raffiche fino a 50-60 Km/h e cieli lattiginosi.
Anche domani risveglio con nebbie sulle regioni del medio e basso Adriatico, ma in dissolvimento col passar delle ore. Temperature massime stazionarie o in lieve aumento, per lo più comprese tra 15 e 20 gradi, con punte localmente oltre nelle Isole.