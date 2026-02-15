Meteo, nella prossima settimana ci sarà spazio anche per il sole
Meteo, nella prossima settimana ci sarà spazio anche per il sole
Ci sarà un po’ di sole nella prossima settimana?
Secondo MeteoLive, tra martedì e mercoledì l’alta pressione, come un paciere stanco, proverà a mettere ordine tra le isobare. Sarà una “tregua armata”. Martedì vedremo ancora qualche capriccio all’estremo Sud e ultime nevicate fino al pomeriggio, talvolta abbondanti, sulle Alpi di confine (occhio alla Valle d’Aosta, zona Livigno e Alto Adige), ma sul resto d’Italia il sole tornerà a sorridere. Mercoledì l’illusione sarà quasi perfetta: cieli sereni o quasi su gran parte dello stivale, venti che finalmente abbasseranno la voce e temperature che, timidamente, proveranno a risalire durante il giorno.
Tra giovedì 19 e venerdì 20, i modelli matematici fiutano un cambio di rotta deciso. Una profonda “ferita” atmosferica, una saccatura colma di aria fredda e instabile, scenderà rapida tra il Regno Unito e la Francia, puntando dritta al cuore del Mediterraneo. L’alta pressione, spaventata, batterà in ritirata. Le nubi torneranno a farsi minacciose e cariche di pioggia, coinvolgendo potenzialmente tutto lo Stivale da Nord a Sud.