Meteo, nella prossima settimana ci sarà spazio anche per il sole

Ci sarà un po’ di sole nella prossima settimana?

Secondo MeteoLive, tra martedì e mercoledì l’alta pressione, come un paciere stanco, proverà a mettere ordine tra le isobare. Sarà una “tregua armata”. Martedì vedremo ancora qualche capriccio all’estremo Sud e ultime nevicate fino al pomeriggio, talvolta abbondanti, sulle Alpi di confine (occhio alla Valle d’Aosta, zona Livigno e Alto Adige), ma sul resto d’Italia il sole tornerà a sorridere. Mercoledì l’illusione sarà quasi perfetta: cieli sereni o quasi su gran parte dello stivale, venti che finalmente abbasseranno la voce e temperature che, timidamente, proveranno a risalire durante il giorno.

Tra giovedì 19 e venerdì 20, i modelli matematici fiutano un cambio di rotta deciso. Una profonda “ferita” atmosferica, una saccatura colma di aria fredda e instabile, scenderà rapida tra il Regno Unito e la Francia, puntando dritta al cuore del Mediterraneo. L’alta pressione, spaventata, batterà in ritirata. Le nubi torneranno a farsi minacciose e cariche di pioggia, coinvolgendo potenzialmente tutto lo Stivale da Nord a Sud.