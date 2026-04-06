Meteo, le prime proiezioni per giugno
Meteo, le prime proiezioni per giugno
Giugno: sono appena arrivate le proiezioni del Centro Europeo per l’inizio dell’Estate 2026. Ecco la sintesi di IlMeteo.it
Il grande caldo potrebbe bussare alle porte dell’Italia già in avvio di Giugno: secondo le mappe dell’autorevole Centro Europeo le temperature potrebbero risultare sopra media, con anomalie rispetto ai valori di riferimento di +1/1,5°C su buona parte dell’Europa. La causa va ricercata nella particolare disposizione delle zone di alta e bassa pressione: molto probabilmente dovremo già fare i conti con il famigerato anticiclone africano.
Il rovescio della medaglia di questa particolare condizione sinottica è rappresentato dal rischio di eventi meteo estremi. Il surplus di calore e la crescente umidità nei bassi strati potrebbero fornire il carburante necessarioper lo scoppio anche improvviso di precipitazioni ogni qual volta deglispifferi di aria più frescae instabile riusciranno a far breccia nell’anticiclone.