Meteo, il punto sulla settimana di San Valentino

Quanto durerà ancora questa configurazione così piovosa? Federico Brescia de IlMeteo.it spiega che è possibile che questo scenario resti invariato almeno fino al fine settimana. Nella nuova settimana però le aree più colpite da piogge e temporali saranno quelle del Centro-Sud, mentre al Nord, specie da mercoledì, andrà leggermente meglio.

Tornerà il freddo? E’ possibile che il nostro Paese venga interessato da una colata di aria fredda proprio nel weekend di San Valentino, con neve anche a bassa quota nella giornata di domenica 15 febbraio, in particolare sulle regioni adriatiche