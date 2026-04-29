Meteo
Meteo, il calo termico durerà poco
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]
Meteo, il calo termico durerà poco
Secondo 3BMeteo il calo termico previsto da stasera durerà poco.
Domani, infatti, è atteso il calo termico al Nord e lungo l’Adriatico fino alla Calabria dove i valori tornano in media o localmente sotto. Ancora sopra media Isole maggiori e fascia tirrenica centrale per effetto favonico.
Il Primo Maggio i valori saranno abbastanza in linea col periodo, un sotto media sarà possibile su Adriatico centro meridionale e Ionio.
Da sabato in rialzo al Nord e centrali tirreniche con valori fino a 25/26°C entro domenica. Ancora sotto media l’estremo Sud.