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Meteo, il calo termico durerà poco

Secondo 3BMeteo il calo termico previsto da stasera durerà poco.

Domani, infatti, è atteso il calo termico al Nord e lungo l’Adriatico fino alla Calabria dove i valori tornano in media o localmente sotto. Ancora sopra media Isole maggiori e fascia tirrenica centrale per effetto favonico.

Il Primo Maggio i valori saranno abbastanza in linea col periodo, un sotto media sarà possibile su Adriatico centro meridionale e Ionio.

Da sabato in rialzo al Nord e centrali tirreniche con valori fino a 25/26°C entro domenica. Ancora sotto media l’estremo Sud.