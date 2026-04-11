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Meteo, ecco quando potrebbe tornare il maltempo al Sud

Il ciclone che lunedì 13 colpirà essenzialmente il nord e le regioni centrali tirreniche determinando precipitazioni diffuse, da martedì 14 sino a venerdì 17 tenderà a localizzarsi dapprima sul basso Tirreno e poi sullo Jonio, andando a determinare anche qui precipitazioni rilevanti al sud e sul medio Adriatico, pur intervallate da qualche pausa asciutta.

Lo scrive MeteoLive.

Il tempo dovrebbe migliorare anche al meridione entro sabato 18 aprile, grazie ad un effimero ritorno dell’anticiclone.