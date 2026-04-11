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Meteo, ecco quando potrebbe tornare il maltempo al Sud

Redazione11 Aprile 2026
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Meteo, ecco quando potrebbe tornare il maltempo al Sud

Il ciclone che lunedì 13 colpirà essenzialmente il nord e le regioni centrali tirreniche determinando precipitazioni diffuse, da martedì 14 sino a venerdì 17 tenderà a localizzarsi dapprima sul basso Tirreno e poi sullo Jonio, andando a determinare anche qui precipitazioni rilevanti al sud e sul medio Adriatico, pur intervallate da qualche pausa asciutta.

Lo scrive MeteoLive.

Il tempo dovrebbe migliorare anche al meridione entro sabato 18 aprile, grazie ad un effimero ritorno dell’anticiclone. 

Redazione11 Aprile 2026