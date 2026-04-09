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Meteo, che tempo farà nel weekend?

Redazione9 Aprile 2026
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Meteo, che tempo farà nel weekend?

Rispetto a quanto era emerso nei giorni scorsi, infatti, l’anticiclone resisterà più a lungo eriuscirà infatti a proteggerci con il suo scudo anche nel fine settimana: è questa la novità principale di oggi.
Nel corso di Sabato 11 Aprile prevarranno dunque condizioni di tempo stabile, con ampi spazi soleggiati da Nord a Sud; le temperature massime si manterranno in linea con il periodo, con qualche picco di caldo importante in Toscana (26°C a Firenze) ed in Sicilia dove, grazie anche ai venti di Scirocco, sembrerà quasi di essere a Giugno.

Condizioni simili anche nella giornata di Domenica 12 Aprile quando avremo ancora un tempo stabile e soleggiato su gran parte della Paese.

Lo scrive IlMeteo.it

tenuta santa lucia
Redazione9 Aprile 2026