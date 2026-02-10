[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Meteo: che tempo aspettarsi nel prossimo weekend?

Il maltempo di San Valentino rappresenterà l’ultimo vero passaggio perturbato prima di un cambio d’aria più deciso, capace di riportare – seppur per poco – un clima pienamente invernale su diverse regioni italiane.

Lo scrive MeteoLive.

Le elaborazioni modellistiche confermano l’ingresso, tra la notte di sabato e la giornata di domenica 15, di un flusso settentrionale più secco ma termicamente incisivo. Non si tratterà di un’irruzione duratura: la finestra fredda avrà una durata stimata di 36–48 ore, ma sarà sufficiente a riportare valori termici pienamente invernali, soprattutto in quota.

Le mappe termiche mostrano un quadro chiaro: domenica 15 sarà la giornata più fredda, con valori in calo anche di 6–8°C rispetto al sabato. Tuttavia, l’ingresso della massa d’aria fredda non sarà accompagnato da un nuovo peggioramento.