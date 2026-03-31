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Meteo, arrivano forti acquazzoni

Maltempo severo tra il sud delle Marche, l’Umbria orientale, l’Abruzzo, la Puglia e su quasi tutto il meridione ad eccezione forse della Sicilia meridionale e della Campania centro-settentrionale tra oggi e domani.

Possibili piogge intense e temporali specie nelle aree interne e soggette a stau orografico. Neve in media oltre gli 800-1000 metri in Appennino, ma con intrusioni a quote inferiori in caso di rovesci intensi.

Lo scrive MeteoLive.

La giornata peggiore sarà quella di mercoledì 1 aprile con severo maltempo sulla Capitanata, venti forti, mari mossi e temperature al di sotto delle medie del periodo!