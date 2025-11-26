Meteo
Meteo, arriva altro maltempo: allerta gialla protezione civile
Evento previsto
Precipitazioni: da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui settori costieri della Puglia settentrionale, con quantitativi cumulati generalmente moderati; sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui restanti settori del territorio regionale, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati.
Validità: dalle ore 00:00 del 27.11.2025 per le successive 24 ore