Meteo, arriva altro maltempo: allerta gialla protezione civile

Redazione26 Novembre 2025
Meteo, arriva altro maltempo: allerta gialla protezione civile

Evento previsto
Precipitazioni: da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui settori costieri della Puglia settentrionale, con quantitativi cumulati generalmente moderati; sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui restanti settori del territorio regionale, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati.

Validità: dalle ore 00:00 del 27.11.2025 per le successive 24 ore

