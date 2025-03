[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Messaggio della sindaca Episcopo per la festa patronale

“La Solennità Patronale che celebra la nostra Maria Santissima dell’Iconavetere rappresenta un’occasione di raccoglimento per la comunità tutta, che rafforza il senso di appartenenza, l’identità e la coesione sociale. Voglio rivolgere un pensiero e un ringraziamento affettuoso a mons. Giorgio Ferretti e a tutta la diocesi Foggia-Bovino, alle autorità civili e militari che parteciperanno alla processione e alle cerimonie in programma, al personale della Polizia Locale e a tutte e tutti quelli che lavoreranno per permetterne lo svolgimento in sicurezza, e alla nostra città in questo momento di rinascita”.

Maria Aida Episcopo, sindaca di Foggia

Foggia, 21 marzo 2025