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“Merenda nell’Oliveta 2026”, grande partecipazione a Castelluccio Valmaggiore per la sesta edizione

Bilancio positivo a Castelluccio Valmaggiore per la 6ª edizione della “Merenda nell’Oliveta”, l’iniziativa promossa dall’Associazione Nazionale Città dell’Olio che quest’anno ha avuto come tema “L’Olio della Repubblica”, in occasione dell’80° anniversario della Repubblica Italiana.

La manifestazione si è svolta il 23 maggio nella tenuta della famiglia L’Erario, immersa nel paesaggio olivicolo del territorio, trasformata per un giorno in luogo di incontro, conoscenza e condivisione attorno ai valori dell’olio extravergine di oliva e della cultura rurale.

Presenti il sindaco Pasquale Marchese, il vicesindaco Michele Giannetta, il presidente del Consiglio comunale Pasquale Festa, l’assessore Osvaldo Di Letizia, insieme con gli alunni della classe 3G dell’Istituto Comprensivo “Virgilio-Salandra”, accompagnati dal loro docente, la cui partecipazione ha dato un importante valore educativo e simbolico all’iniziativa.

Nel corso della mattinata, i partecipanti hanno preso parte alla passeggiata verso l’oliveto, alla visita guidata dedicata all’evoluzione delle tecniche colturali e alla degustazione dell’olio extravergine di oliva, con spiegazione di profumi e caratteristiche qualitative. Fondamentale il contributo di Giuseppe Campanaro, direttore di Confagricoltura Foggia ed esperto di olio, che ha guidato i presenti in un interessante momento divulgativo dedicato alla valorizzazione dell’olivicoltura locale.

Un sentito ringraziamento è stato rivolto dal sindaco alla dirigente scolastica, Maria Michela Ciampi, per aver autorizzato la partecipazione della classe, permettendo ai giovani studenti di vivere un’esperienza formativa a contatto con il territorio e con le sue tradizioni.

Il primo cittadino ha inoltre espresso gratitudine ad Angelo Pompa, produttore olivicolo, che ha omaggiato i partecipanti con una box del suo olio extravergine e ha messo a disposizione il prodotto per la prova di assaggio, contribuendo concretamente alla riuscita dell’evento.

Un pensiero particolare è stato rivolto anche alle associazioni, ai volontari presenti e alla famiglia L’Erario, per l’accoglienza e la disponibilità dimostrate. Così come a FC Lab, che si è occupata dell’allestimento e preparazione del banchetto e ai dipendenti comunali che, nonostante la giornata non lavorativa, sono stati presenti.

“La Merenda nell’Oliveta rappresenta ormai uno degli appuntamenti più significativi delle Città dell’Olio — ha sottolineato il sindaco Pasquale Marchese — perché riesce a unire tradizione, territorio, cultura e comunità. Quest’anno, nel celebrare gli 80 anni della Repubblica Italiana, abbiamo voluto valorizzare maggiormente il significato simbolico dell’olivo e della bruschetta tricolore, emblemi semplici ma autentici della nostra identità e della tradizione che tiene unite le nostre comunità”.



