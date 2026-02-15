Melissa Satta, il buio vissuto: “Da sola non ce l’avrei fatta”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Nell’ultima puntata di Verissimo Melissa Satta ha deciso di rompere il silenzio sui momenti più difficili della sua vita personale, offrendo una riflessione schietta sul dolore, la fragilità e la resilienza. La showgirl ha parlato apertamente della fine del suo matrimonio con Kevin-Prince Boateng, definendola un’esperienza che l’ha profondamente segnata e che l’ha portata a toccare il fondo prima di risalire. Le sue parole tracciano un percorso umano che va oltre il gossip: dalla sofferenza più acuta alla costruzione graduale di una nuova serenità emotiva.

Melissa ha raccontato di aver vissuto la separazione come un vero e proprio trauma: “Per me il matrimonio era uno e per sempre”, ha ammesso, sottolineando quanto sia stato complicato accettare la fine del rapporto con Boateng. In quel periodo la showgirl ha perso circa dieci chili, faticava ad alzarsi dal letto e, con suo proprio coraggio, ha compreso di dover chiedere aiuto professionale per affrontare quella fase buia. “Da sola non ce l’avrei mai fatta”, ha confessato, rivelando di essersi rivolta a uno psichiatra e di aver intrapreso un percorso terapeutico che l’ha aiutata a mettere ordine nei pensieri e a ritrovare gradualmente equilibrio.

Il percorso dal dolore alla rinascita

Per Melissa Satta, la guarigione non è arrivata da sola: è stata frutto di coraggio, introspezione e supporto. In tv ha spiegato che in quel momento di fragilità ha dovuto fare i conti con sensi di colpa, dubbi su se stessa e la sensazione di aver fallito in qualcosa di importante. Ha ammesso di aver vissuto momenti di profonda autocritica, chiedendosi se avesse sbagliato qualcosa nella sua vita o se avesse dato troppo spazio al lavoro trascurando altri aspetti personali. Il processo terapeutico, secondo la showgirl, è stato decisivo per ripristinare la fiducia in se stessa e capire che non tutto ciò che finisce rappresenta una sconfitta.

Un capitolo importante della sua testimonianza riguarda anche le critiche ingiuste ricevute nel corso di relazioni passate, in particolare quelle legate alla relazione con il tennista Matteo Berrettini: Melissa ha sottolineato come spesso la narrazione mediatica attribuisca alle donne colpe che non competono loro, soprattutto in situazioni legate alla carriera o alla vita privata di un partner. “Non siamo la causa dei fallimenti altrui”, ha detto, evidenziando come abbia dovuto affrontare giudizi ingenerosi che l’hanno toccata nel profondo.

Oggi, invece, Melissa Satta si dice serena e felice accanto a Carlo Beretta, con cui vive una relazione stabile da circa due anni. La showgirl ha dichiarato di apprezzare in modo speciale l’attenzione, il rispetto e l’affetto che il compagno dimostra non solo verso di lei ma anche verso suo figlio Maddox, avendo costruito un equilibrio di famiglia che per lei ha un valore profondo. Non ha escluso la possibilità di un matrimonio futuro o persino di un altro figlio, confermando che il suo desiderio di condivisione resta aperto a nuove tappe di felicità.