Medvedev lancia l'allarme: rischio di guerra mondiale molto alto

Dmitry Medvedev torna a lanciare avvertimenti sulla situazione internazionale. Il vicepresidente del Consiglio di Sicurezza russo ha definito "estremamente pericolosa" l'evoluzione degli equilibri mon...

Dmitry Medvedev torna a lanciare avvertimenti sulla situazione internazionale. Il vicepresidente del Consiglio di Sicurezza russo ha definito "estremamente pericolosa" l'evoluzione degli equilibri mondiali, sottolineando che un conflitto globale non può essere escluso.

Il dialogo tra Russia e Stati Uniti

Nonostante la recente ripresa dei contatti tra Mosca e Washington, Medvedev ha precisato che questo non basta a ridurre le tensioni. "Abbiamo riavviato il dialogo e stiamo conducendo consultazioni su numerosi temi", ha dichiarato, aggiungendo però che "i rischi restano molto alti e non sono diminuiti". La questione ucraina rimane al centro delle discussioni diplomatiche.

La soglia nucleare abbassata

Particolare preoccupazione desta, secondo l'ex presidente russo, il cambiamento di atteggiamento dei Paesi sull'impiego delle armi nucleari. "L'atteggiamento dei Paesi sull'impiego del nucleare è cambiato dall'epoca della guerra fredda", ha affermato, avvertendo che questa situazione può portare a una spirale fuori controllo con conseguenze devastanti.

Le ambizioni americane sulla Groenlandia

Medvedev ha anche commentato le mire di Donald Trump sulla Groenlandia, definendole la principale sfida all'unità dell'Occidente. La questione sta creando frizioni tra Stati Uniti ed Europa, complicando ulteriormente lo scenario geopolitico.