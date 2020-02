Meditate che questo è stato: il Giorno della Memoria all’istituto Ungaretti-Madre Teresa

Gli alunni proporranno un lavoro teatrale con sentimenti, stati d’animo e sensazioni delle vittime della Shoah.

Anche quest’anno i ragazzi dell’Istituto Comprensivo “Ungaretti – Madre Teresa” celebreranno il Giorno della Memoria.

A conclusione di un percorso interdisciplinare, gli alunni proporranno Martedì 4 febbraio 2020 alle ore ore 17.00 presso il Teatro Ungaretti una rappresentazione teatrale in cui interpreteranno i sentimenti, gli stati d’animo e le sensazioni delle vittime della Shoah.

“Meditate che questo è stato…” è l’accurato appello di Primo Levi a non dimenticare il terribile orrore del XX Secolo. Oggi, dopo 75 anni, è più che mai attuale perché non si ripeta il tentativo di distruggere l’identità di un popolo fino all’annientamento.

È un imperativo morale che si impone alla coscienza di ogni essere umano, soprattutto ai nostri giorni in cui l’odio emerge in forme diverse. Con questo spirito i ragazzi hanno lavorato con entusiasmo al lavoro teatrale e non vedono l’ora di mostrarlo al pubblico, pertanto tutta la cittadinanza è invitata.