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Mediaset ‘taglia’ i danni del maltempo nel Foggiano

Assordante il silenzio delle Reti Mediaset sul disastro nei piccoli Comuni di Faeto e Roseto Valfortore in Puglia ed in molte altre regioni dell’Appennino Italiano.

“Esprimo disappunto e disagio per l’incomprensibile mancata copertura mediatica da parte delle Reti Mediaset – dichiara il Presidente del Coordinamento Nazionale Piccoli Comuni Italiani, Virgilio Caivano – i nostri sono piccoli Comuni a forte vocazione migratoria ed i cittadini rosetani, faetani, pugliesi, appenninici che vivono al Nord hanno il diritto di avere informazioni anche da parte di Mediaset. L’occasione è utile per ringraziare le Reti Rai che non hanno fatto mancare il loro supporto e tutta la comunicazione territoriale scritta e parlata. Noi, non siamo – conclude Caivano – solo quelli dei comuni polvere o del dolce raccontare di un Mondo che non esiste. Noi siamo realtà che lottano tutti i giorni per esistere e resistere in un sistema di regole profondamente ingiuste e sbagliate”.

Ufficio Stampa Coordinamento Nazionale Piccoli Comuni Italiani