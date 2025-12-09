Attualità Puglia

Mediaset acquisisce Radio Norba

Redazione9 Dicembre 2025
Foto: screen da Mediasetinfinity
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Mediaset acquisisce Radio Norba

Mediaset acquisisce Radio Norba, emittente di riferimento del Sud Italia. Il Gruppo amplia così il proprio perimetro d’azione ed entra direttamente nell’organizzazione di eventi musicali sul territorio, a partire da Battiti Live, lo show itinerante dell’estate che porta sul palco grandi nomi della musica italiana e internazionale.

Radiomediaset, che riunisce Radio 105, Virgin Radio, R101, Radio Monte Carlo e Radio Subasio è il primo gruppo radiofonico italiano per ascolti, con il 42,9% nel giorno medio. L’ingresso di Radio Norba amplia la presenza del Gruppo nel Sud Italia rafforzandone il posizionamento nazionale.

Redazione9 Dicembre 2025
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]
© Copyright 2025, Tutti i diritti riservati  |  Powered by Know K. Srl -- Stock Photos provided by our partner Depositphotos ©SIPOMEDIA ADV SRLS P.IVA 04409080712 www.sipomedia.it - Testata Giornalistica reg. n. 7/07, Trib di Foggia in data 24.04.07 - Direttore: Luca Pernice redazione@ilsipontino.net©