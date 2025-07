Mattinata: tutto pronto per lo spettacolo teatrale in memoria di Matteo Latino, in programma l'1 Agosto

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Attore, drammaturgo, regista e soprattutto poeta, Matteo è riuscito a realizzare il suo sogno: creare una sala teatrale nella stalla abbandonata del suo agriturismo. Nonostante una malattia lo abbia stroncato a 35 anni, il suo progetto era, è e continuerà ad essere perseguito da coloro che lo hanno sempre sostenuto e ammirato in questo percorso.

Il Teatro Stalla è stato inaugurato il 20 Agosto 2016, con l’obiettivo di rigenerare e riqualificare in modo innovativo una dimora nella “terra di nessuno”, affrontando scetticismo e pessimismo locale.

Matteo Latino è per questo considerato un innovatore assoluto del nostro territorio, guidato dal coraggio di chi ha voluto combinare la voglia di osare all’attaccamento territoriale nel modo più imprevedibile; trasformare, infatti, una stalla in un luogo di implementazione culturale e aggregazione non era affatto una scelta facilmente realizzabile.

A 10 anni dalla prematura scomparsa del poeta, si terrà l’1 Agosto, proprio in quella che era “una vecchia stalla” uno spettacolo teatrale per cercare di riconsegnare allo sguardo del pubblico la sua complessa opera, percorrendo continuamente un dialogo tra passato e presente, ricordi e macerie.

L’obiettivo del progetto è quello di attualizzare e solidificare il passato dandogli un’altra forma, partendo dalle spedizioni e dai ritorni nei luoghi che hanno visto nascere i lavori e i valori di Matteo, attualizzando il tutto diverse performance, slogan sulle t-shirt e ambienti sonori.

Lo spettacolo comincerà alle 20:30, e per maggiori info su collaboratori e prenotazioni, è possibile visionare la locandina sottostante.