Mattinata, rinasce la villa comunale grazie ad un nuovo importante finanziamento

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

MATTINATA – L’annuncio del sindaco Michele Bisceglia “Sono e siamo davvero orgogliosi di questo progetto per la rinascita urbana e sociale della nostra Villa Comunale! “

APPROVATO IL PROGETTO PFTE “VERDE TRASVERSALE – DALLA VILLA COMUNALE MATINUM ALLA PIANA DEGLI ULIVI” – EURO 1.100.000,00 E CANDIDATO ALL’AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI INTERVENTI A VALERE SUL PROGRAMMA REGIONALE PUGLIA 2021/2027 – AZIONE 2.13: INTERVENTI DI INFRASTRUTTURAZIONE VERDE DEL TERRITORIO IN AMBITO URBANO E PERIURBANO.

L’Amministrazione comunale comunica che è stato approvato con delibera di giunta comunale n°118 del 11/06/2025 il progetto di fattibilità tecnico-economica “VERDE TRASVERSALE – DALLA VILLA COMUNALE MATINUM ALLA PIANA DEGLI ULIVI” del valore di € 1.100.000,00 e prontamente candidato dall’avviso pubblico sopra citato.

Il progetto, concepito come un’azione strutturale di ricucitura paesaggistica, ambientale e sociale mira a trasformare una costellazione di spazi frammentati, marginali o sottoutilizzati in una trama verde continua e attraversabile, capace di ristabilire relazioni di senso tra il corso Matino, il centro urbano con le aree di bordo e matrice agricola garganica. Il progetto si articola come un sistema integrato di connessioni verdi, percorsi pedonali, spazi di sosta e micro-piazze paesaggistiche, disegnati secondo principi di sostenibilità, biodiversità e resilienza climatica.

Elemento cardine della proposta è la riqualificazione della villa comunale, intesa come nodo generatore del nuovo sistema di spazi aperti. Ripensata in chiave ecologica e inclusiva, la villa viene trasformata in una vera e propria infrastruttura paesaggistica e sociale, dotata di nuove pavimentazioni drenanti, arredi integrati, percorsi accessibili e una vegetazione rinnovata basata su essenze autoctone del Gargano, come lavanda, rosmarino, timo e camomilla. Il nuovo disegno garantisce ombreggiamento, qualità sensoriale e multifunzionalità, restituendo centralità e dignità a uno spazio simbolico e urbano essenziale.

Un altro progetto approvato di grande proiezione presente e futura per la rigenerazione della nostra Villa Comunale e subito candidato ad una misura ad hoc di finanziamento della Regione Puglia.