Mattinata, presentazione della nuova rete fognaria

LA FOGNA NELLA PIANA: presentazione della nuova rete fognaria✅

Lunedì 17 novembre alle ore 18.00 si terrà presso la sala consiliare del Museo Nazionale Archeologico “M. Sansone” la presentazione della nuova rete fognaria della Piana di Mattinata.😊

Un’opera storica per la nostra Comunità fortemente voluta dall’Amministrazione comunale con il sostegno della Regione Puglia e della Autorità idrica pugliese, grazie alla progettazione e alla concreta realizzazione da parte di Acquedotto Pugliese.🇮🇹

Si invita la cittadinanza a partecipare

