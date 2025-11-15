Mattinata
Mattinata, presentazione della nuova rete fognaria
LA FOGNA NELLA PIANA: presentazione della nuova rete fognaria
Lunedì 17 novembre alle ore 18.00 si terrà presso la sala consiliare del Museo Nazionale Archeologico “M. Sansone” la presentazione della nuova rete fognaria della Piana di Mattinata.
Un’opera storica per la nostra Comunità fortemente voluta dall’Amministrazione comunale con il sostegno della Regione Puglia e della Autorità idrica pugliese, grazie alla progettazione e alla concreta realizzazione da parte di Acquedotto Pugliese.
Si invita la cittadinanza a partecipare