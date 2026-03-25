Mattinata, Pasquale Arena sfida Michele Bisceglia
Mattinata, Pasquale Arena sfida Michele Bisceglia
C’è un’energia che non si può spiegare con i numeri, ma che si legge negli sguardi. Ieri sera,
a Mattinata, si è riaccesa una speranza. La piazza che ospita la sede elettorale di Pasquale
Arena si è trasformata in un abbraccio collettivo, un mosaico di volti – dai giovani carichi di
aspettative agli anziani custodi della memoria – tutti uniti da un unico richiamo: il progetto
“Obiettivo Mattinata”.
L’emozione di un impegno solenne
Quando Pasquale Arena ha preso la parola, il silenzio della piazza è diventato
partecipazione pura. E’ stato il manifesto di un uomo che ama la propria terra. Arena ha
parlato di radici, serietà e coraggio, mettendo a nudo la motivazione profonda che lo ha
spinto a scendere in campo: il desiderio di restituire dignità al confronto e di trasformare
l’ascolto in azione.
“Questo progetto non appartiene a me, appartiene a voi,” ha scandito Arena con
voce ferma “Non cerchiamo soluzioni calate dall’alto, ma il coraggio di guardarci
negli occhi e costruire, mattone dopo mattone, il futuro della nostra casa
comune.”
Il soffio del cambiamento: Donne e Giovani al centro
A dare voce alle nuove generazioni è stato Biagio un giovane del territorio, che ha
rivendicato il diritto dei ragazzi di non essere solo “il futuro”, ma il motore pulsante del
presente. “Non chiediamo spazi di rappresentanza, ma di azione,” è stato il cuore del suo
intervento. I giovani sono stati salutati dalla platea come i portatori di quella linfa digitale e
creativa che deve tornare a scorrere nelle vene di Mattinata, pronti a trasformare le
competenze in opportunità concrete per la città.
Subito dopo, è stata Michela a tradurre in parole quella forza silenziosa ma tenace che
anima il tessuto sociale di Mattinata. Il suo intervento, accolto con calore dalla piazza, ha
offerto una prospettiva profonda sulla visione femminile come garanzia di una politica fatta di
ascolto e, soprattutto, di concretezza.
“L’amore per la nostra terra non è un simbolo da sbandierare, ma un impegno
quotidiano che richiede cura e attenzione,” ha dichiarato Michela, ribadendo
come la sensibilità e la determinazione delle donne debbano essere la colonna
portante di una città più accogliente, inclusiva e viva perchè le donne sanno
anno cosa significa prendersi cura, ascoltare, tenere insieme una comunità.
Pasquale Arena ha raccolto questa testimonianza, sottolineando come il contributo
femminile e l’energia dei giovani non saranno semplici “ospiti” o elementi di facciata della
sua futura amministrazione. “Queste voci,” ha concluso il candidato, “non sono il contorno
del nostro progetto: sono le fondamenta stesse su cui costruiremo la Mattinata di domani.”