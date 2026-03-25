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Mattinata, Pasquale Arena sfida Michele Bisceglia

C’è un’energia che non si può spiegare con i numeri, ma che si legge negli sguardi. Ieri sera,

a Mattinata, si è riaccesa una speranza. La piazza che ospita la sede elettorale di Pasquale

Arena si è trasformata in un abbraccio collettivo, un mosaico di volti – dai giovani carichi di

aspettative agli anziani custodi della memoria – tutti uniti da un unico richiamo: il progetto

“Obiettivo Mattinata”.



L’emozione di un impegno solenne

Quando Pasquale Arena ha preso la parola, il silenzio della piazza è diventato

partecipazione pura. E’ stato il manifesto di un uomo che ama la propria terra. Arena ha

parlato di radici, serietà e coraggio, mettendo a nudo la motivazione profonda che lo ha

spinto a scendere in campo: il desiderio di restituire dignità al confronto e di trasformare

l’ascolto in azione.



“Questo progetto non appartiene a me, appartiene a voi,” ha scandito Arena con

voce ferma “Non cerchiamo soluzioni calate dall’alto, ma il coraggio di guardarci

negli occhi e costruire, mattone dopo mattone, il futuro della nostra casa

comune.”



Il soffio del cambiamento: Donne e Giovani al centro

A dare voce alle nuove generazioni è stato Biagio un giovane del territorio, che ha

rivendicato il diritto dei ragazzi di non essere solo “il futuro”, ma il motore pulsante del

presente. “Non chiediamo spazi di rappresentanza, ma di azione,” è stato il cuore del suo

intervento. I giovani sono stati salutati dalla platea come i portatori di quella linfa digitale e

creativa che deve tornare a scorrere nelle vene di Mattinata, pronti a trasformare le

competenze in opportunità concrete per la città.



Subito dopo, è stata Michela a tradurre in parole quella forza silenziosa ma tenace che

anima il tessuto sociale di Mattinata. Il suo intervento, accolto con calore dalla piazza, ha

offerto una prospettiva profonda sulla visione femminile come garanzia di una politica fatta di

ascolto e, soprattutto, di concretezza.



“L’amore per la nostra terra non è un simbolo da sbandierare, ma un impegno

quotidiano che richiede cura e attenzione,” ha dichiarato Michela, ribadendo

come la sensibilità e la determinazione delle donne debbano essere la colonna

portante di una città più accogliente, inclusiva e viva perchè le donne sanno

anno cosa significa prendersi cura, ascoltare, tenere insieme una comunità.

Pasquale Arena ha raccolto questa testimonianza, sottolineando come il contributo

femminile e l’energia dei giovani non saranno semplici “ospiti” o elementi di facciata della

sua futura amministrazione. “Queste voci,” ha concluso il candidato, “non sono il contorno

del nostro progetto: sono le fondamenta stesse su cui costruiremo la Mattinata di domani.”