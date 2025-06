[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Mattinata, partito il progetto “Accompagn’Amici”

Il progetto “Accompagn’Amici” prevede l’accompagnamento degli anziani e dei disabili residenti nel nostro comune presso i centri di socializzazione ed integrazione del nostro paese e all’occorrenza nei comuni dell’Ambito Sociale di Zona (Mattinata, Manfredonia, Monte Sant’Angelo e Zapponeta).

E’ prevista l’attività di accompagnamento con un pulmino a otto posti acquistato dal Comune e concesso in comodato d’uso all’associazione “Mattinata Soccorso” con lo scopo di promuovere il benessere, l’inclusione sociale e la crescita di questi concittadini/e a molto care a tutti.

Chiunque volesse frequentare i suddetti centri ma è impossibilitato a raggiungerli per mancanza di rete familiare di accompagnamento o per esigenze di natura fisico/motoria può contattare Il referente del progetto, signor Carlo Diurno (347.1921039) oppure la signora Giuseppina Bisceglia (344.1413150), referente del Centro Polivalente per Anziani “M. Rignanese” i quali relazioneranno su giorni e orari delle attività.

Non è previsto l’accompagnamento presso istituti di cura, né locali né extraurbani, per eseguire terapie di ogni genere né permanenza degli operatori volontari presso i centri dopo l’accompagnamento dell’utente.

Un altro piccolo grande traguardo a favore del progresso della nostra Comunità.