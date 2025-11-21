[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Mattinata. Nuova fermata autobus e percorso pedonale in zona “AGNULI”

Il progetto ha previsto la realizzazione di una fermata autobus e la valorizzazione complessiva di un’area di proprietà comunale sia sotto l’aspetto della fruibilità da parte dei visitatori che di quello della sicurezza di accesso all’area portuale e della spiaggia pubblica in area Faro-Lanterna.

Si è ritenuto infatti necessario risolvere i problemi legati all’intenso traffico per aumentare il livello di sicurezza richiesto soprattutto dalla presenza di numerosi pedoni e quindi, di porre un argine all’evidente intralcio al traffico che l’attività di salita-discesa dei passeggeri dai ‘grandi’ autobus extraurbani provocava sulla circolazione stradale causando, non solo intralcio alla stessa con ingorghi ma soprattutto grave pericolo per l’incolumità dei pedoni e delle auto.

Un intervento utile al miglioramento della mobilità dal centro urbano verso la marina e la zona portuale anche in previsione dei prossimi lavori di riqualificazione del nuovo porto turistico