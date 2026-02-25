Mattinata, installato il “Mangiaplastica”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

EVVIVA IL MANGIAPLASTICA: PARTE IL PROGETTO GREEN EDUCATIVO DEDICATO AI NOSTRI RAGAZZI.

Questa mattina ci siamo ritrovati a scuola con i ragazzi del nostro Istituto Comprensivo Scolastico per dare il via a questo nuovo progetto dedicato completamente all’educazione ambientale dei nostri studenti.

Un’iniziativa a cura dell’Amministrazione comunale e dell’Istituto comprensivo con il supporto operativo della Tecneco che è stata da subito accolta con entusiasmo dal Consiglio d’Istituto e che prevede, attraverso l’uso del Mangiaplastica (Finanziato dal Ministero della Transizione Ecologica, nell’ambito del programma sperimentale “Mangiaplastica” n. 360 del 02/09/2021) installato nell’area immediamente all’entrata della scuola, un percorso di formazione che ha nel rispetto della Natura il suo principio ispiratore più autentico.

Attraverso questa attività i nostri giovani potranno cimentarsi in una attività dal forte connotato civico e che culminerà alla fine di ogni anno scolastico con la premiazione della classe più “riciclona” concorrendo ad un vero e proprio albo d’oro. Per i più virtuosi ci sarà un premio speciale a supporto dell’educazione di questi ragazzi.

È un autentico orgoglio poter essere parte della crescita dei nostri giovani, a partire proprio dalle aule scolastiche ed è per questo che ringraziamo sentitamente il Preside, gli insegnanti, la segreteria e tutto il personale scolastico per aver condiviso questa iniziativa