Mattinata, individuazione di aree demaniali marittime libere per l’accesso agli animali da affezione

MATTINATA, INDIVIDUAZIONE AREE DEMANIALI MARITTIME LIBERE PER L’ACCESSO AGLI ANIMALI DA AFFEZIONE ACCOMPAGNATI DAL PROPRIETARIO O ALTRO DETENTORE.

L’Amministrazione comunale comunica che con delibera di giunta n°114 del 10/06/2025 sono state individuate le aree demaniali marittime per l’accesso agli animali da affezione, in ottemperanza alle disposizioni di cui alla L.R. n. 56/2018, i seguenti tratti di spiaggia libera:

– spiaggia “Agnuli-Faro” dell’estensione di mq 400,00 circa;

– spiaggia “Pettine San Michele dell’estensione di mq 800,00 circa;

– spiaggia “Tratturo Funni” dell’estensione di mq 600,00 circa;

– Spiaggia “Monte Saraceno” dell’estensione di mq 1.000,00 circa;

Si stabilisce inoltre che in tali aree l’accesso agli animali è consentito esclusivamente con l’utilizzo del guinzaglio e che lo specchio acqueo, antistante le già menzionate aree, potrà essere utilizzato per la balneazione degli animali purché in presenza del conduttore in acqua e quindi sotto stretta sorveglianza e responsabilità del proprietario o del detentore degli stessi