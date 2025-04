[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

MATTINATA, INAUGURATA LA PALESTRA DELLE EX-SCUOLE MEDIE

Questo pomeriggio, in un festoso momento di sport, è tornata a disposizione della nostra Comunità la Palestra delle ex-Scuole Medie.

Una palestra nella quale generazioni di mattinatesi hanno praticato attività sportiva e che ha visto alternarsi negli anni partite avvincenti, gare amatoriali e competitive e saggi ginnici seguitissimi.

L’intervento riqualificativo ha interessato l’intera struttura, ed in particolare:

– adeguamento statico

– rifacimento del campo da gioco in teraflex

– nuova tinteggiatura esterna e interna

– impermeabilizzazzione del tetto

– rifacimento infissi a taglio termico

– sostituzione di tutti i sanitari e nuova rubinetteria.

Continua l’opera di rigenerazione delle strutture sportive presenti in paese. Sono infatti in corso i lavori di riqualificazione del Palazzetto dello Sport e a breve, sarà comunicata una interessante novità in relazione al nuovo campo sportivo comunale.