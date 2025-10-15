[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Mattinata, il bivio dei Faraglioni consegnato alla Comunità

Questa mattina, anche il bivio dedicato ai nostri magnifici Faraglioni è stato consegnato alla Comunità di Mattinata.

Madrina d’eccezione, Miriam Colamonaco, la nostra Miss Faraglioni di Puglia – Mattinata detentrice della Fascia Speciale Miss Italia dedicata ai monoliti mattinatesi famosi ovunque nel mondo.

Ringrazio tutte le persone che hanno lavorato in questi anni alla ideazione, progettazione, cantierizzazione e realizzazione, non solo di questo bivio ma anche quelli dedicati al nostro Olio EVO e alle nostre Orchidee spontanee permettendoci di raccontare Mattinata con le sue specificità territoriali sia ai nostri ospiti che a tutti i cittadini mattinatesi.

Dedico questo momento al lavoro quotidiano che ognuno di noi fa, nessuno escluso, per rendere Mattinata ogni giorno più bella, più buona e più accogliente.

Michele Bisceglia – Sindaco di Mattinata