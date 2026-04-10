Mattinata forma ed orienta al lavoro
L’ORIENTAMENTO AL LAVORO E LA FORMAZIONE SONO DI CASA A MATTINATA
Il Comune di Mattinata informa che gli uffici competenti della Regione Puglia hanno ufficializzato l’ammissione a finanziamento, per Euro 88.480,00, del progetto MATTINATA ORIENTA candidato a valere sul programma regionale Punti Cardinali For Work – PR FESR-FSE+ Puglia 2021–2027.
Per la seconda volta in meno di tre anni la Regione Puglia finanzia un progetto del Comune di Mattinata nel campo della formazione e dell’orientamento al lavoro.
Dopo il progetto FutureXtra-OrientaNetwork del 2023, oggi parte una nuova avventura dal titolo MATTINATA ORIENTA con l’obiettivo di rafforzare e ampliare i servizi territoriali dedicati a lavoro, formazione, inclusione attiva, autoimprenditorialità ed empowerment femminile grazie alla collaborazione con una rete qualificata di partner specializzati.
Il progetto finanziato prevede l’attivazione di un Sportello di Orientamento che si occuperà di:
Accoglienza e analisi personalizzata dell’utente
Bilancio di competenze dell’utente
Supporto alla ricerca attiva del lavoro dell’utente
Matching tra imprese e lavoratori
Informazioni su percorsi formativi, opportunità e bandi.
Inoltre sarà realizzato un articolato programma di iniziative:
30 Orientation Lab: laboratori tematici dedicati all’orientamento al progetto di vita, competenze digitali, cittadinanza attiva, linguaggi creativi, lettura del mercato del lavoro e mobilità .
3 Job Day: incontri con esperti e realtà produttive dei settori strategici del territorio.
Puglia Attrattiva #mareAsinistra: 20 eventi dedicati allo sviluppo territoriale e alle professioni del mare.
Restiamo in attesa delle novità circa questo progetto che renderà Mattinata sempre più smart e orientata al lavoro