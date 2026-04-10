Mattinata

Mattinata forma ed orienta al lavoro

Redazione10 Aprile 2026
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L’ORIENTAMENTO AL LAVORO E LA FORMAZIONE SONO DI CASA A MATTINATA🏠

Il Comune di Mattinata informa che gli uffici competenti della Regione Puglia hanno ufficializzato l’ammissione a finanziamento, per Euro 88.480,00, del progetto MATTINATA ORIENTA candidato a valere sul programma regionale Punti Cardinali For Work – PR FESR-FSE+ Puglia 2021–2027. 🥇

Per la seconda volta in meno di tre anni la Regione Puglia finanzia un progetto del Comune di Mattinata nel campo della formazione e dell’orientamento al lavoro.

Dopo il progetto FutureXtra-OrientaNetwork del 2023, oggi parte una nuova avventura dal titolo MATTINATA ORIENTA con l’obiettivo di rafforzare e ampliare i servizi territoriali dedicati a lavoro, formazione, inclusione attiva, autoimprenditorialità ed empowerment femminile grazie alla collaborazione con una rete qualificata di partner specializzati.👷‍♀👨‍✈👩‍🚒👩‍🚀👩‍🔧👩‍🍳👷👩‍🌾👨‍🔬👨‍🚒

Il progetto finanziato prevede l’attivazione di un Sportello di Orientamento che si occuperà di:

📍Accoglienza e analisi personalizzata dell’utente

📍Bilancio di competenze dell’utente

📍Supporto alla ricerca attiva del lavoro dell’utente

📍Matching tra imprese e lavoratori

📍Informazioni su percorsi formativi, opportunità e bandi.

Inoltre sarà realizzato un articolato programma di iniziative:

📍 30 Orientation Lab: laboratori tematici dedicati all’orientamento al progetto di vita, competenze digitali, cittadinanza attiva, linguaggi creativi, lettura del mercato del lavoro e mobilità .

📍 3 Job Day: incontri con esperti e realtà produttive dei settori strategici del territorio.

📍Puglia Attrattiva #mareAsinistra: 20 eventi dedicati allo sviluppo territoriale e alle professioni del mare.

Restiamo in attesa delle novità circa questo progetto che renderà Mattinata sempre più smart e orientata al lavoro

Redazione10 Aprile 2026