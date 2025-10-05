Mattinata, FeXtra sta tornando: il programma

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

🌿 FèXtra sta tornando! 🌱

Dal 10 al 19 ottobre 2025, Mattinata si prepara ad accogliere la quinta edizione dell’evento che celebra la nostra terra e il suo frutto più prezioso: l’olio extravergine d’oliva.

Il tema di quest’anno è “L’olivo: radice di pace”, un messaggio universale che parte dalle radici profonde del Gargano e si apre al mondo. Un simbolo di speranza, dialogo e armonia, nell’anno speciale del Giubileo 2025.

SCOPRI IL PROGRAMMA COMPLETO DEL FESTIVAL 👉https://www.fextramattinata.it/wp/wp-content/uploads/2025/10/Fextra2025_programma.pdf

Partecipa alle experience, eventi, concerti, masterclass, contest e tutte le attività di #fèxtra2025!